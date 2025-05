Il Fosso marcia verso i Cappuccini per festeggiare un campionato storico

Chiuso con il calcio giocato il Fossombrone organizza per giovedì 29 maggio alle ore 18 una simpatica iniziativa chiamata "un traguardo da celebrare". Nello specifico i ragazzi della ‘Prima squadra’ e lo staff si incontreranno allo stadio ‘Bonci’ di Fossombrone per una camminata verso il Colle dei Cappuccini. "Per celebrare assieme a tutti i tifosi – spiega nei social la Società metaurense- che vorranno unirsi il termine di questa indimenticabile stagione ed il raggiungimento dei ‘playoff’". L’invito a partecipare è chiaramente rivolto a tutti i tifosi, ai tanti che sono stati sempre vicini ai colori bianco blu, ma l’iscrizione alla camminata è aperta a tutti, a tutti coloro che parteciperanno verrà regalata una maglietta celebrativa. Il percorso sarà il seguente: viale Oberdan, viale Martiri della Resistenza, corso Garibaldi, Ponte della Concordia, Salita del Colle (strada ‘vecchia’, quella ‘nuova’ è troppo facile, Croce dei Cappuccini (e foto di rito), discesa per la ‘strada nuova’, rientro allo stadio. Un modo per ricordare a lungo la bellissima stagione 2024-25. Sempre Il Fossombrone calcio fa sapere che sono aperte le iscrizioni per partecipare (dal 14 al 18 luglio) al "Summer Camp" per i bambini da 5 a 15 anni (dalle ore 8 alle ore 17), saranno ospiti speciali i calciatori della prima squadra che come hanno dimostrato in campionato hanno molto da insegnare.

am. pi.