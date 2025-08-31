Il Fosso parte con il derby. In Coppa Italia c’è la Vigor

Al via la stagione agonistica del Fossombrone con il primo impegno ufficiale: oggi alle 16 la squadra affronterà la Vigor Senigallia nel match valido per il primo turno di Coppa Italia. Il Fossombrone, reduce da un precampionato ricco di allenamenti congiunti che l’ha visto affrontare formazioni di Eccellenza e Promozione, si prepara ora a sfidare un avversario di maggior spessore. Nonostante si tratti della partita inaugurale dell’annata agonistica, il risultato finale darà il primo verdetto, destinato a influenzare il prosieguo della stagione.

Fossombrone–Senigallia è un derby che si gioca più sul calore dei tifosi che sulla distanza tra le città. Negli ultimi anni, il confronto sul campo si è ripetuto più volte. I più recenti incontri preannunciano una sfida equilibrata, in cui le due squadre si sono spesso equivalse e le gare sono terminate in pareggio. L’ultima vittoria del Fossombrone contro la Vigor risale al 26 novembre 2023, quando i metaurensi si imposero per 1-0 in casa, interrompendo la striscia positiva della squadra senigalliese. Il gol decisivo fu siglato da Riccardo Pandolfi, che oggi vedremo insieme a Niccolò Urso con la casacca rossoblù, entrambi ex della partita.

Mister Giuliodori ha preparato la squadra in settimana, ultimando le prove atletiche e definendo gli aggiustamenti tattici in vista della partita. Con ogni probabilità, il Fossombrone si presenterà in campo con l’ormai consueto 4-3-1-2, schema che ha caratterizzato le recentissime uscite. La squadra punterà su un pressing alto per riconquistare rapidamente il possesso e sfruttare gli inserimenti offensivi delle punte. Difesa alta e compatta per recuperare palla a ridosso della metà campo avversaria, con i centrocampisti pronti a muoversi tra le linee e in ampiezza per imbeccare i due attaccanti.

Sul fronte mercato, ci sono due lieti ritorni di fiamma: il portiere classe ’99 Andrea Bianchini, pronto a riconquistare il posto da titolare tra i pali, e Gianmarco Fabbri, classe ’97, che dopo una breve parentesi al Giulianova ritrova Mister Giuliodori, che lo aveva allenato negli ultimi due anni a Castelfidardo.

I pronostici non indicano una vera e propria favorita, considerando che si tratta dell’esordio stagionale. Tutto è aperto, promettendo la classica sfida infuocata tra il Botty Club ’94 e i Ragazzi della Nord ’82, destinata a far vibrare gli spalti e a infiammare l’ambiente sin dal primo minuto.