Il Fosso sfida l’ostico Termoli

Gara difficile per il Fossombrone che oggi andrà ad affrontare al ‘Gino Cannarsa di Termoli’ un team bisognoso di punti per uscire dalla zona playout. Un Termoli che sotto la ‘cura’ di Andrea Mosconi sta risalendo la china, il tecnico molisano (classe 1997) è uno conosciuto anche nella nostra Regione, dopo una buona carriera da giocatore nel ruolo di portiere (ha militato anche nell’Arezzo e nel Gualdo) come mister si è seduto sulle panchine dell’Alma Juventus Fano, Fermana, Giulianova per poi passare dal 10 dicembre scorso al Termoli. Andrea è fratello di Mauro Mosconi, il ‘Guerriero’ della Vis di anni fa. Per il match di oggi il mister potrebbe far debuttare il giovane Pietro Giorgini (classe 2007) recentemente arrivato dalla Primavera della Vis Pesaro mentre non sarà della partita l’altro ex Vis (e Urbino) Filippo Magnani (classe 1999) infortunato nel match contro il Notaresco ad un gomito. "E’ una partita molto importante ai fini della classifica- sottolinea nel presentare il match il mister del Fossombrone Michele Fucili- andiamo a affrontare un Termoli che ha idee molto chiare". Rientra dopo aver scontato la giornata di squalifica Leonardo Pandolfi.

Cosi in campo (ore 14,30). Termoli Calcio 1920: Palombo, Hutsol, Colarelli, Ferchichi, Hysaj, Zammarchi, Galdo, Biaggi, Mariani, Ricci, Traini. A disp. Pizzella Esposito, Giorgini, Allegretti, Arduini, Ndao, Della Pietra All. Andrea Mosconi. Fossombrone (4-4-2): Bianchini; Procacci, Camilloni, Bianchi, Urso; Giunchetti, Amerighi, Pandolfi L., Podrini; Broso, Kyeremateng. A disp. Amici, Pandolfi R.,Tamburini, Innocenti, Forti, Pagliari L. All. Michele Fucili. Amedeo Pisciolini