Il Fosso subito avanti. Poi l’uno-due in 8 minuti

Fossombrone 1Vigor Senigallia 2

FORSEMPRONESE: Bianchini 6; Ronchetti 5,5 (35’ st. Valmori sv.), Giunchetti 6, Imbriola 6, Fabbri 6; Bucchi 6 (24’ st. Mancini 6), Masawoud 6, Ghinelli 6 (18’ st. Giometti 6); Agogo 5,5 (40’ st. Arcangeli sv.); Sanè 6,5, Kyeremateng 6 (27’ st. Likaxhiu 4,5). A disposizione: Ubertini, Kljac, Procacci, Arcangeli, Mancini, Valmori, Likaxhiu, Di Paoli, Giometti. All. Giuliodori

VIGOR SENIGALLIA: Novelli 6,5; Shkambaj 6, Urso 6, Magi Galluzzi 6, De Marco 6; Gambini 6,5, Pandolfi 7, Tonelli 6,5 (45’ st. Subissati sv.); Caprari 6 (13’ st. De Feo 6), Braconi 7 (20’ st. Balleello 6), Alonzi 7. A disposizione: Taina, Tomba, Pesaresi, Ballello, Bucari, Subissati, Beu, Gasparroni. All. Beretta (Magi squalificato)

Arbitro: Artini di Firenze 6,5

Reti: 3’ pt. Sanè, 8’ st. Braconi, 16’ st. Pandolfi

Note - Pomeriggio ventoso con qualche precipitazione; ammoniti: Fabbri 14’ pt., Ghinelli 27’ pt., Braconi 10’ st., Giunchetti 21’ st., Urso 23’ st. De Feo 29’ st.; espulsi Pesaresi dalla panchina 17’ pt., Likaxhiu per doppia ammonizione 44’ e 50’ st.; recupero 1’ pt. + 8’ st.

I tanti tifosi arrivati da Senigallia hanno spinto la Vigor alla vittoria, mentre il Fossombrone incassa la prima sconfitta stagionale a casa sua. Il Fossombrone parte forte e trova subito il vantaggio: al 3’ Fabbri lancia Kyeremateng sulla fascia, palla bassa in mezzo per Sanè che insacca il suo secondo gol in campionato. La risposta del Senigallia arriva poco dopo, quando Alonzi colpisce a botta sicura dopo un errore di Bianchini in impostazione, ma spara addosso al portiere. La squadra di casa insiste, forte del vantaggio ottenuto: Masawoud riceve palla al limite dell’area, mette in mezzo per Sanè che colpisce di destro, costringendo Novelli a un intervento prodigioso. Al 32’ Ghinelli lascia partire una sassata dall’interno dell’area, ma il portiere ospite è ancora attento, alza sopra la traversa. Poco prima dell’intervallo, Alonzi ci riprova con un tiro potente, Bianchini si oppone ancora con sicurezza.

Nella ripresa la Vigor cambia marcia: all’8’ sull’errore in disimpegno di Ronchetti, Gambini recupera palla e serve Braconi in area, che di testa trova il pareggio. Solo otto minuti più tardi, un’altra imprecisione del Fossombrone permette ad Alonzi di servire Pandolfi, che salta un difensore e firma il sorpasso. Il Fossombrone ci prova più volte da calcio piazzato: dai piedi di Fabbri partono bei cross, ma nelle due occasioni né Kyeremateng, né Imbriola riescono a spingere la palla in rete. Nei minuti di recupero, i metaurensi cercano il pari con lanci lunghi e mischie in area, ma il Senigallia resiste e porta a casa tre punti preziosi. Una partita caratterizzata da grandi occasioni, errori decisivi e una rimonta che premia la squadra ospite, lasciando il Fossombrone a recriminare soprattutto per le disattenzioni nella ripresa.

Valerio Paganelli