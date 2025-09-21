Il Fosso va alla conquista dell’Helvia Recina

Oggi pomeriggio alle 15, sotto il sole o tra le nuvole, Maceratese e Fossombrone si affrontano allo stadio Helvia Recina per la terza giornata del girone F di Serie D. Una sfida che può già dare indicazioni importanti sulla classifica e sugli ambiziosi obiettivi stagionali delle due squadre. L’ultimo confronto tra le due formazioni risale alla Serie D 2010/11: la Maceratese vinse la partita di andata in casa per 2-1, mentre al ritorno le due squadre si spartirono i punti, con un gol a testa.

Finora la Maceratese non è riuscita a conquistare punti: nelle prime due giornate ha totalizzato 0 punti, frutto di due sconfitte, l’ultima delle quali contro l’Ostiamare per 2-1 in trasferta. Al contrario, il Fossombrone resta imbattuto dopo due pareggi e spera di tornare da Macerata con il bottino pieno. I biancazzurri di Giuliodori arrivano con maggiore fiducia, nonostante qualche crepa, mentre la Maceratese dovrà subito reagire per non restare invischiata nelle zone basse della classifica.

Il Fossombrone ritrova, dopo la squalifica, il centrocampista Likaxhiu, un rinforzo prezioso per qualità e inserimenti in mezzo al campo, potenzialmente decisivi oggi. Tuttavia, arriva anche una brutta notizia: Pandolfi si è fermato durante l’allenamento per un grave infortunio, probabilmente una lesione al legamento, che lo terrà fuori per buona parte della stagione. Una perdita pesante nel reparto mediano, dove Giuliodori aveva già operato alcuni aggiustamenti tattici; resta da vedere se sarà possibile modificare l’assetto durante la partita.

La Maceratese avrà il vantaggio di giocare in casa, ma dovrà dimostrare solidità difensiva, che nelle ultime uscite ha vacillato più volte. Il Fossombrone cercherà invece di sfruttare rapide azioni, pressing alto e compattezza a centrocampo per limitare gli spazi e colpire in contropiede o sulle palle inattive.

Guardando al futuro, l’obiettivo dei metaurensi è tornare da Macerata con qualche punto e continuare a competere in un girone così competitivo.

Oggi pomeriggio va in scena un test fondamentale per entrambe le squadre: il Fossombrone si confronterà ancora con una neopromossa motivata, mentre la Maceratese avrà l’occasione di riscattare un avvio stentato davanti al proprio pubblico. Speriamo in una partita intensa e di qualità da entrambe le parti, a beneficio dello spettacolo.

Valerio Paganelli