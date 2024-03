Il Fosso vuole scalare il Matese. Fucili: "Obiettivo continuità"

Oggi il Fossombrone va in trasferta a Piedimonte Matese un incantevole paese della provincia di Caserta, ai piedi dei monti del Matese ricco di peculiarità paesaggistiche e storiche. L’obiettivo della comitiva metaurense però è prettamente calcistico e il desiderio è quello di riportare a casa un risultato utile a smuovere la classifica. Di certo non sarà facile perché la Matese, ultima in classifica, si gioca molto del suo destino. La squadra di mister Feola mercoledì ha recuperato il match con il Fano pareggiando per zero a zero e dimostrando di essere in condizioni. "Ci aspetta uno scontro salvezza- dice alla vigilia l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili- su un campo molto temibile, in erba sintetica e piccolo e quindi sappiamo già che sarà una battaglia, entrambe le squadre soprattutto i nostri avversari devono cercare di fare risultato, ma anche noi dobbiamo allungare la striscia positiva e dare continuità alla bella vittoria di domenica scorsa, siamo consapevoli delle difficoltà che andremo ad incontrare in questa trasferta. Però abbiamo lo spirito giusto e la voglia di voler continuare a raggiungere il nostro obiettivo., abbiamo diversi giocatori acciaccatala. Gli assenti di sicuro sono Pagliari, Camilloni, e Fraternali, tutte e tre infortunati, indubbio Casola Fagotti e Bio, vedremo se potremo ricuperarcene alcuni di loro". Si gioca allo stadio’ Pasqualino Ferrante’ alle ore 14,30. Ad incitare i ragazzi del presidente Nardini non mancheranno i ragazzi del ‘Botty’ Club.

Così in campo. Matese (4-4-2): Rinaldini; Filosa, Guarino, Cassese, Lesi; Passewe, Ricciardi, Ricamato, Bracaglia; Galesio, Manfrellotti. A disp. Palombo, De Marco, Setola, Romani, Siena, Gagliardini, Langellotti, D’Andrea, Napoletano. All. Feola.

Fossombrone (4-3-2-1): Marcantognini; Bianchi, Urso, Rovinelli, Calvosa; Bucchi, Giacchina, Conti; Palazzi, Pandolfi R., Casolla. A disp. Amici, Mea, Pandolfi L., Battisti, Germinale, Lorenzoni, Procacci, Aguzzi. All. M.Fucili.

Amedeo Pisciolini