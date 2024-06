Il Fossombrone punta tutto su Antonio Broso. Strade divise con l’attaccante Lorenzo Palazzi

Il Fossombrone sta lavorando per mettere nero su bianco con l’attaccante centrale Antonio Broso, classe 1991, due stagioni fa all’Alma Juventus Fano e nella stagione appena terminata alla Vigor Senigallia. Il club del presidente Nardini punta a rinnovare il contratto con il giocatore Procacci mentre il terzino sinistro Calvo saha richieste dalla serie C. Si dividono invece le strade tra il Fossombrone e l’attaccante Lorenzo Palazzi Dopo le novità societarie dei giorni scorsi per la stagione 2024/2025 l’A,s.d. Pantano Calcio per tramite il dirigente Eugenio Santarpia annuncia i primi colpi di mercato: "Nel reparto arretrato saranno a disposizione di mister Pentucci i difensori Michele Ballotti classe ‘91 nell’ultima stagione in forza al Vismara nel campionato di Promozione, e Giorgio Vagnini classe ‘93 esperto difensore con un passato alla Vis Pesaro e svariati anni giocati nel campionato di Promozione, nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Usav Pisaurum in Prima categoria. Dal Villa San Martino, società con la quale negli ultimi 5 anni ha disputato il campionato di Promozione, arriva il centrocampista Matteo Angelini classe ‘98 elemento di assoluto valore, con un passato anche in eccellenza con la maglia della Marignanese, sempre a centrocampo arriva il classe ‘98 Simone Giacomucci nell’ultima stagione protagonista in seconda categoria con la maglia del Villa Ceccolini dove oltre a mettersi in evidenza per la sua grinta e la sua voglia di mettersi sempre al servizio della squadra ha messo a referto ben 10 reti e svariati assist. La società è lieta di dare il benvenuto ai nuovi calciatori e fa a loro un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura". La Fermignanese ha confermato Lorenzo Lucciarini ex playmaker di Fano, Frosinone, Vastese, Agnonese e Urbania prima di approdare un anno fa alla corte del club laniero.

Ufficiale a Urbania il rinnovo del contratto con Manuel Zingaretti (2001). Il centrocampista fanese era arrivato nel mercato di riparazione. Per lui due reti decisive contro il K Sport Montecchio Gallo e con la Sangiustese VP. Sempre la società durantina ha confermato il difensore Thomas Temellini (1996) anche per la prossima stagione (ventiduesima di fila!). Dopo l’infortunio che lo ha visto ai box per quasi tutta la stagione scorsa, Thomas ha superato tutti i check medici ed è finalmente pronto a rientrare per trasmettere senso di appartenenza e attaccamento alla maglia. Stefano Scardacchi, ex Pole e Borgo Pace è il nuovo allenatore della Frontonese.

Amedeo Pisciolini