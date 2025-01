Il Fossombrone riceve un Sora indecifrabile

Partita casalinga oggi per il Fossombrone. Al ‘Bonci’ arriva il Sora, compagine bisognosa di punti per allontanarsi dalla zona playout. "La sfida odierna- sottolinea il direttore generale del Fossombrone Marco Meschini- presenta molte incognite avendo i nostri avversari cambiato tanto rispetto all’andata. Il Sora dispone di un potenziale fisico e tecnico che non rispecchia la classifica, ci vorrà una bella prestazione e vincere quanti duelli possibili per cercare di incamerare il massimo di quello che la partita offre in ogni situazione". "Veniamo da un risultato importante fuori casa e vorremmo dargli continuità- dice l’allenatore Michele Fucili- affrontiamo una squadra moto quadrata e che difficilmente perde, dobbiamo essere bravi sulle ripartenze e concentrati per tutta la gara". Oltre allo squalificato difensore Camilloni mancherà l’attaccante Broso alle prese con dei problemi muscolari, in forte dubbio gli acciaccati Bucchi, Amerighi e Casolla. A disposizione lultimo arrivato (dalla Vis Pesaro) l’under Mohamed Thiane, centrocampista classe 2006. Al Sora che ha 21 punti, segnato 16 gol e subiti 25, piace il segno di parità.

COSI IN CAMPO. Fossombrone (4-4-2): Bianchini; Procacci, Pandolfi R., Bianchi, Urso; Giunchetti, Fraternali, Pandolfi L., Podrini; Pagliari L., Kyeremateng. A disp. Amici, Tamburini, Innocenti, Satalino, Forti, Thiane, Casolla, Bucchi, Amerighi. All. Michele Fucili.

Sora (4-4-2): Simoncelli, De Luca, Orsi, Salviato, Gemini, Marchetti, Di Gilio, Di Prisco, Gomez, Pacchioni, Rao. A disp.: Bianco, Tortora, Fagotti, Stampete, Pagni, Ferrari, Mellini, Seck, Bauco. All. Schettino.

Amedeo Pisciolini