Il Fossombrone va all’assalto del Notaresco. Meschini: "E’ il team più in forma del momento"

Il Fossombrone oggi va in terra d’Abruzzo per affrontare allo Stadio Comunale ‘Vincenzo Savini’ il Notaresco, compagine che viene da buoni risultati e che vorrebbe continuare su questa strada per incrementare la sua classifica abbastanza deficitaria (penultima posizione). "Affrontiamo la squadra più in forma del momento- sottolinea l’allenatore del club metaurense Michele Fucili- che viene da 10 punti nelle ultime quattro partite che si è rinforzata molto nel mercato invernale, giochiamo su un campo che si preannuncia pesante e sarà una vera battaglia. Noi dobbiamo proseguire il nostro percorso fatto prima di tutto della ricerca della prestazione sapendo che servirà grande attenzione e sacrificio. Abbiamo diverse defezioni ma a questo punto del campionato dobbiamo farci trovare pronti in tutti i componenti della rosa". Il Notaresco nelle ultime quattro partite ha raccolto un pareggio e tre vittorie, di cui due in trasferta. Domenica ha vinto in casa contro L’Aquila per 1 a 0 (gol di Arrigoni) in classifica generale dopo 25 gare ha 22 punti, frutto di 5 vittorie e 7 pareggi, 25 le reti segnate e 33 quelle subite. "In terra abruzzese c’è un solo precedente, nell’autunno del 2023- ricorda lo ‘storico’ e appassionato tifoso Francesco Tramontana- un pareggio a reti bianche che fu comunque accettato di buon grado da entrambe le parti". Nel Fossombrone sarà assente lo squalificato Amerighi e gli infortunati: Pagliari Roberti, Fraternali e Torri, in dubbio perché acciaccati Procacci e kyeremateng.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo (ore 14,30). Notaresco: Cervellera, Ferri, Formiconi, Arrigoni, Kapnidis, Ciutti, Pulsoni, Belli, Infantino, Quacquarelli, Sall. A disp. Forcini, Di Cairano, Felici, Di Sabatino. All. Massimo Silva Fossombrone: Bianchini, Riggioni, Urso, Giunchetti, Camilloni,, Conti, Pandolfi R., Thiane, Podrini, Pandolfi F., Casolla. A disp. Amici, Broso, Procacci, Kyeremateng, Bucchi, Satalino. Arbitro Sabatino Ambrosino (Nola), assistenti: Luca Arcella (Frattamaggiore) e Carlo Pipola (Ercolano). am. pi.