Il fotografo della Virgin ospite a Rebel house In mostra gli scatti delle più grandi rockstar

Sarà Henry Ruggeri, fotografo ufficiale di Virgin Radio, una delle maggiori figure di riferimento nella fotografia musicale italiana e nel mondo, il primo ospite del 2023 a Rebel House, la casa culturale di Pergola, nello storico Palazzo Mattei Baldini, inaugurata il 17 dicembre. Giovedì alle 18, con il talk ‘A Music Photographer’, Henry, intervistato da Lello Landi, cantante chitarrista dei ‘The Fottutissimi’, si racconterà al pubblico svelando i tanti aneddoti di chi in questi anni è entrato in contatto con le più grandi rock star e musicisti di questo pianeta. L’incontro inaugura la mostra fotografica ‘Rock Away’ di Ruggeri, che rimarrà visitabile per tutto gennaio a Rebel House su appuntamento o durante gli eventi della casa culturale.

s.fr.