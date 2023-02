Il fotografo non si presentò alle nozze Loro rifanno la cerimonia 67 anni dopo

di Amedeo Pisciolini

Quasi settanta anni di vita insieme tra amore, famiglia e lavoro, con un desiderio ancora in sospeso da esaudire: scattare una foto davanti all’altare della chiesa di campagna dove 67 anni fa avevano pronunciato di fronte a don Sante e ai testimoni il fatidico "sì" . Storia d’altri tempi, che cade a pennello proprio nel giorno di San Valentino, quella di Maria Flamini, 87 anni, originaria di Apecchio (località Valibona), cuoca sopraffina e di Settimio Caselli, 89 anni, maestro artigiano edile, tifernate "doc" di Pieve delle Rose (Città di Castello), freschi di celebrazioni in famiglia dell’ambìto traguardo di vita insieme, un anniversario di matrimonio da guinness dei primati che la dice lunga sulla solidità della super "coppia".

Fra i ricordi e gli aneddoti di quella giornata, una fredda mattina di febbraio del 1956, con la neve che aveva sommerso il suggestivo paesaggio al confine umbro-marchigiano, ce n’è uno davvero singolare che ha segnato la vita di Maria e Settimio. Proprio a causa della copiosa nevicata alcuni parenti di entrambi le famiglie ed il fotografo ufficiale che avrebbe dovuto immortalare lo scambio delle fedi nuziali nella chiesa di Fraccano a metà strada fra Apecchio e Città di Castello alla presenza dell’allora parroco don Sante Ba, non riuscirono a raggiungere il luogo della cerimonia: le strade erano impraticabili, ghiacciate oppure ostruite dalla neve. Anche per gli sposi e i "temerari" al seguito fu un’impresa arrivare a destinazione, impresa resa possibile grazie all’utilizzo di un paio di carri (i birocci) trainati dai buoi e alcuni volontari disposti a spalare la neve nei punti dove il manto era più alto. Alla fine comunque, infreddoliti, un po’ bagnati e anche emozionati, riuscirono ad arrivare in chiesa e il matrimonio fu celebrato con grande gioia e festeggiato poi come si conviene con un lauto pranzo.

Nessuna foto però di quei momenti solo ricordi e aneddoti da raccontare. Ora a distanza di quasi settanta anni da quell’evento che ha segnato la loro vita (dal matrimonio hanno avuto tre figlie, Gabriela, Nadia e Giuseppina e poi quattro amati nipoti, Emilia, Giulia, Chiara e Piergiorgio) i coniugi Maria e Settimio, avranno la possibilità di tornare in quella chiesa a Fraccano e di assistere alla messa che sarà celebrata da un sacerdote amico di famiglia, don Giancarlo Lepri e scattare stavolta a "colori" in digitale la foto mai avuta. Nel frattempo alla bellissima coppia sono arrivati gli auguri istituzionali dai sindaci dei due comuni: Luca Secondi (Città di Castello) e Vittorio Nicolucci (Apecchio): "Auguri sinceri a Maria e Settimio per l’anniversario di matrimonio e per l’esempio di vita, rettitudine, laboriosità e senso di appartenenza alla comunità locale, alla storia e tradizioni". Una bella storia di vita insieme.