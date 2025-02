Il fotoracconto di Luigi Crocenzi. Un libro ne svela tutti i segreti

Sabato alle 17.30, a Pesaro a Palazzo Gradari, verrà presentato il volume "Luigi Crocenzi. Parlare per immagini. Dal foto-racconto alla sceneggiatura", edito da Maggioli Cultura, che fa seguito alla grande retrospettiva organizzata al Terminal Dondero di Fermo lo scorso aprile. Interverranno l’assessore alla Cultura Daniele Vimini, il presidente della Fototeca provinciale di Fermo Pacifico D’Ercoli, Mario Cristiano Carloni, Arianna Zaffini, archivista Associazione Macula, e i curatori Marco Andreanie Giuseppe Tranali, con la moderazione di Marco Livi. L’evento è organizzato da Macula in collaborazione con il Comune di Pesaro.

Il volume costituisce l’ultima importante tappa delle celebrazioni per il centenario della nascita di Luigi Crocenzi, organizzate da un Comitato promotore in collaborazione con Regione Marche, Comune di Fermo, Fermo Musei, Biblioteca Civica "Spezioli", Craf di Spilimbergo, Carifermo e Cassa di Risparmio di Fermo.

Intellettuale e fotografo marchigiano, tra i principali promotori in Italia delle teorie del foto-racconto e della fotografia intesa come scrittura, Luigi Crocenzi e il Centro per la Cultura nella Fotografia da lui fondato a Fermo nel 1954 furono al centro di uno dei capitoli più affascinanti e meno indagati della storia della fotografia italiana del dopoguerra, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra testo e immagini. Frutto di lunghi anni di ricerche, attraverso 100 pagine di approfondimenti testuali e più di 200 tra fotografie e documenti provenienti da numerosi archivi pubblici e privati italiani, il volume a lui dedicato intende ricostruirne analiticamente la vicenda, i rapporti con il linguaggio cinematografico e con la letteratura, le molteplici collaborazioni con i protagonisti della cultura, dell’arte e della fotografia italiana ed europea.

La vicenda di Luigi Crocenzi e del Ccf viene restituita attraverso un volume ricco di materiali inediti, progetti editoriali, documentari, libri fotografici – come quelli impaginati da Giancarlo Iliprandi – e volumi dedicati alle tecniche del foto-racconto, così come l’inedita sequenza completa con cui Ugo Mulas tradusse in immagini fotografiche "Meriggiare pallido e assorto" di Montale e due foto-racconti di Mario Giacomelli.