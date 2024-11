Il frammento della pala di Zuccari. Quadro-ricordo con storia tortuosa

Ieri Fossombrone ha detto addio al dottor Manlio Pierboni, che si è spento venerdì scorso a Pergola. Valente ortopedico, il dottor Pierboni ha frequentato Fano per decenni, nella sua veste di medico sociale dell’Alma Juve, ma non si è mai dimenticato di Fossombrone. Al punto che alla sua città ha voluto lasciare una parte piccola ma significativa della sua collezione di dipinti antichi e ceramiche. La sua idea, al principio, era quella di un lascito testamentario, ma dietro le insistenze dell’amministrazione comunale alla fine si è deciso alla donazione. La stanza della Pinacoteca civica dedicata ai "suoi" quadri avrebbe dovuto essere inaugurata il 22 settembre, ma poiché due giorni prima il dottore fu ricoverato per un malore, la cosa era stata rimandata all’8 novembre scorso. Il destino purtroppo ha voluto che questa data coincidesse con la sua morte. Tra i quadri donati da Pierboni alla città va senz’altro menzionato un dipinto che si credeva perduto. Si tratta di un frammento (foto) di una grande pala che Federico Zuccari aveva dipinto per l’altar maggiore della chiesa del Rosario. La pala nei secoli si era danneggiata: lo storico Vernarecci la descrive come annerita dal fumo delle candele e anche rovinata, perché avevano l’abitudine di attaccarci, nei giorni di festa, dei drappi di stoffa. Quando la chiesa viene chiusa definitivamente, la pala viene spostata nei sotterranei del duomo e il parroco nel 1977, in perfetta buona fede e probabilmente ignorando il valore dell’opera, la vendette a pochi soldi a un antiquario. Il resto è storia di una vicenda giudiziaria lunga e tortuosa: ci fu una denuncia e alla fine tutto si chiuse e si compose con una somma congrua pagata alla curia. Nel frattempo però la pala era stata smembrata in pezzi più piccoli, ben 11, perché nessuno avrebbe comprato la tela intera. Uno di questi frammenti, poi comprato da Pierboni, è appunto quello che si può ammirare nella sala omonima della Pinacoteca, tra l’altro interessante perché reca una veduta panoramica della Fossombrone secentesca. In definitiva siamo davanti a un pezzo della storia della città che torna ad avere il posto che merita e che viene finalmente riconsegnato al godimento dei cittadini.

Adriano Biagioli