Il fratello del 24enne era stato arrestato l’estate scorsa a Pantano

Sarebbe "fratello d’arte" uno dei due pesaresi finiti nella lista dei 39 indagati nella maxi inchiesta della procura di Rimini.

Il 24enne, infatti, di origine albanese ma nato in Italia, è il fratello minore di un altro 35enne che era stato arrestato a luglio dello scorso anno dai carabinieri di Pesaro. Nella sua cantina di Pantano i militari avevano infatti trovato circa 6 etti di cocaina per un valore, sul mercato, di oltre 50mila euro. Il fratello maggiore del 24enne era quindi finito in manette con l’accusa di essere una sorta di "grossista".

I militari lo avevano sorpreso in strada, poco dopo lo scambio avvenuto con uno dei 39 indagati di origine albanese ed era stato sottoposto a un controllo. Al 35enne venne chiesto di fare una "prova delle chiavi", i militari controllarono se nel mazzo di cui era in possesso c’era la chiave che apriva la porta giusta, ovvero quella dietro cui sospettavano ci fosse la droga. Il tentativo era andato a buon fine e i militari avevano trovato, all’interno, i 600 grammi di cocaina e anche la sostanza da taglio necessaria per metterla in commercio suddivisa in dosi. E scattarono dunque le manette.

