Il fratello è detenuto, lui accusa la cognata di tradirlo e le sfascia l’auto

Il fratello è in carcere e lui accusa la cognata di tradire il marito. Un disonore per la famiglia che chiamava vendetta. Tanto da arrivare a minacciare di morte la presunta fedifraga e a distruggerle l’auto a mazzate al punto da renderla inservibile. A processo, con l’accusa di minacce aggravate e danneggiamento è finito un 50enne originario di Napoli, ma residente a Fano da tempo. L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Defendini, ieri si è visto riqualificare l’accusa in minacce semplici e condannare al pagamento di mille euro di multa, oltre che a 1200 euro di risarcimento danni alla cognata che si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Michele Mariella. Per il danneggiamento, il pm aveva chiesto l’assoluzione. Il giudice ha ritrasmesso gli atti alla procura.

Tutto sarebbe successo a gennaio 2020. Il fratello dell’imputato era finito in carcere per droga. E il 50enne si era convinto che la cognata avesse allacciato una relazione extraconiugale. A sostegno delle sue accuse, aveva i tabulati telefonici della donna: da quelli sarebbe emerso che il suo cellulare aveva agganciato celle di un altro paese, quello in cui avrebbe vissuto l’amante. Convinto di quelle corna, il 50enne aveva attaccato la cognata minacciandola più volte con frasi come "non rientrare a Fano o vedi quello che ti combino, ti facc’ fora, ti mazz’, ti spezz e gamb". Un giorno poi la vittima si è trovata davanti a quello che restava della sua macchina, un 50ino per guidatori senza patente. I finestrini erano in frantumi e così il parabrezza e il lunotto, la carrozzeria ammaccata, il portellone divelto e i pneumatici tagliati. La donna aveva denunciato il cognato e spiegato che nel paesino delle presunte corna ci viveva il fidanzato della sorella. Ieri la condanna per il suo accusatore. Ma intanto lei e il marito stanno ancora insieme.

e. ros.