Il futuro degli archivi digitali tra conservazione e memoria

Il problema della digitalizzazione oggi investe tutti, enti pubblici e privati cittadini. Di questo si parla domani alle 18 nella sala del Consiglio comunale di Pesaro, dove la Società pesarese di studi storici propone la conferenza di Matteo Sisti intitolata "Archivi digitali(zzati) tra presente e futuro. Gestione, conservazione, accesso: alcune riflessioni". Nel corso della conferenza sarà anche presentata la digitalizzazione appena completata dei volumi della rivista "Pesaro città e contà" e dei suoi quaderni, oggi consultabili e scaricabili dal sito www.spess.it.

Negli ultimi anni il mondo è cambiato a una velocità di gran lunga superiore rispetto ai secoli, e anche solo ai decenni precedenti. Anche nel campo della digitalizzazione, emergono problemi che occorre affrontare: uno su tutti: la "durata" dei documenti digitali. Ci sono papiri e pergamene antiche che risalgono a tempi immemorabili e ancora si leggono (il cosiddetto papiro di Kahun, il più antico testo medico che ci sia pervenuto, sembra addirittura databile verso il 1800 a.C.); di contro, quanto a lungo persisteranno i documenti digitali, che pure sono così facilmente trasferibili e archiviabili, sembrano così leggeri (non lo sono del tutto, però), certamente sono così comodi per le tante funzioni da svolgere?

Non dobbiamo aspettarci un mondo alla Matrix, ma tutti abbiamo in giro per casa vecchi "floppy" con dentro documenti perduti, oggetti forse smagnetizzati ma comunque illeggibili perché ci manca ormai l’attrezzatura (l’hardware) necessaria per leggerli. Insomma, il problema della durata dei documenti digitali, che già oggi affollano i nostri computer esiste. Biblioteche e archivi sono da anni impegnati nella digitalizzazione di documenti, nel caso di Pesaro ricordiamo l’enorme lavoro di digitalizzazione del fondo Albani, portato avanti per anni dalla Biblioteca Oliveriana. E in futuro che cosa succederà? Saremo condannati a un riversamento perpetuo? I temi da trattare sono davvero molti, e tutti di attualità.

L’incontro è patrocinato dall’Associazione nazionale archivistica italiana (Anai). Matteo Sisti, archivista libero professionista, lavora soprattutto nell’ambito di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni che prevedono interventi di digitalizzazione di archivi storici ovvero la gestione e la conservazione degli archivi nativi digitali. Fa parte della Commissione scientifica dell’Istituto di Storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino (Iscop) e dal dicembre 2013 è presidente di Anai Marche.

r.p.u.