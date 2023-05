Il futuro dell’intelligenza artificiale nel festival della comunicazione

Mauro Rossi fa poker: oggi, dalle ore 10 alle 12, all’Auditorium della Fondazione della Cassa di Risparmio, in piazza Antaldi, 2, ha programmato la quarta edizione del "Festival della Comunicazione". Tra i protagonisti diversi docenti dell’Università di Urbino. Particolare attenzione ai futuri sviluppi dell’"Intelligenza artificiale" nel mondo del lavoro e dell’informazione ha fatto notare Mauro Rossi, ideatore del festival che nasce 4 anni fa in piena pandemia: "Eravamo tutti chiusi in casa ed abbiamo fatto le prime prove di interazione con i mezzi di comunicazione interattiva con streaming e massimo utilizzo dei social, in maniera amplificata dall’isolamento. Ora, a distanza di 4 anni chat gpt crea immagini e storie credibili (ad esempio le foto di Trump che viene arrestato o quelle del Papa con giubbotto da neve). L’informazione manipolata dall’intelligenza artificale è credibile e questo mette in discussione tutte le informazioni che ci arrivano e a cui noi crediamo".

Dopo i saluti istituzionali questi i relatori, tutti dell’Università Carlo Bo di Urbino: Giovanni Boccia Artieri, docente di Sociologia della Comunicazione e dei Media Digitali; Giorgio Calcagnini, rettore Università di Urbino; Alessandro Bogliolo docente di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni; Licia Califano, docente di Diritto Costituzionale; Fabio Giglietto, docente di Internet Studies e Responsabile Progetto Vera.AI; Elisabetta Zurovac, docente di Etica della Comunicazione Digitale.

Luigi Diotalevi