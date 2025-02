Il futuro di Lucia Annibali

Grande partecipazione all’incontro con Lucia Annibali, inserito nel calendario della Commissione Pari Opportunità in vista del mese di marzo e serata conclusiva del "Festival della Legalità" organizzato dall’Associazione Rimbalzi Fuori Campo. Lucia Annibali ha presentato il suo ultimo libro scritto con Daniela Palumbo "Il Futuro che mi aspetta", una storia di riscatto contro la violenza sulle donne e ha parlato della sua esperienza prima al Dipartimento delle Pari Opportunità, dove ha redatto le linee guida del "codice rosa" poi da deputata, facendo approvare e finanziare il reddito di libertà per il sostegno alle donne vittime di violenza.

Il futuro parte dall’oggi con l’incarico di difensora civica della Regione Toscana e la volontà e la perseveranza per aiutare e sostenere le persone. Durante la serata a Lucia è stato attribuito il premio Rita Cecchini, istituito quattro anni fa dal Comune di Gabicce Mare "in ricordo della stimata dipendente, segretaria della Commissione Pari Opportunità che ha sempre mostrato grande dedizione anche per tutte le iniziative in difesa delle donne". "L’avvocata Annibali – così si legge nella motivazione – con la sua testimonianza e l’impegno, ha dimostrato che è possibile superare la difficoltà, diventando un faro di speranza per le altre donne che hanno subito violenza". A simbolo del Premio una scultura di legno restituito dal mare, realizzata da Roberto Mezzorecchia, che simboleggia una figura femminile che raffigura il gesto di aiuto con le mani.