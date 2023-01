"Il futuro è nelle nostre radici" Una sala dedicata a Francesca

Una scommessa per il futuro, portandosi dietro le proprie radici. Confesercenti di Pesaro e Urbino apre il nuovo anno con questo che è un proposito e anche un auspicio. E lo fa con l’inaugurazione e l’intitolazione della nuova sala riunioni della sede di Pesaro alla memoria di Francesca Ruberti, giovane collega recentemente scomparsa.

"Affrontiamo il nuovo portandoci nel cuore ciò che ci rende forti – afferma il presidente Cescot Roberto Borgiani - i punti di riferimento che ci danno solidità: l’affetto, la professionalità, la gentilezza di Francesca e il suo ricordo che da oggi per noi sarà tangibile attraverso una targa affissa nella nuova aula di Pesaro a lei dedicata". Lo spazio, situato al piano terra di via Salvo D’Acquisto, 7, sede provinciale dell’Associazione, sarà anche aula didattica adibita ai corsi Cescot, il centro sviluppo di Confesercenti dove Francesca Ruberti era tra i responsabili. Originaria di Roma e trasferitasi a Pesaro dopo il diploma al liceo linguistico e la laurea in Scienze Politiche all’Università ‘La Sapienza’, Francesca Ruberti è entrata in Confesercenti nel 2005 dove si è occupata, in particolare, del settore della formazione e dei corsi che regolamentano l’accesso alle professioni del commercio e del terziario.

"Questa dedica -prosegue Borgiani - è un segno, piccolo ma importante, con il quale vogliamo esprimere e fissare nel tempo la nostra stima per Francesca e soprattutto il suo valore come persona e come collega. Una presenza la sua, che ci manca nel profondo per la capacità che aveva di ascoltare, di mediare, di trovare una soluzione ai problemi di ogni giorno, sempre con il sorriso, il garbo, l’intelligenza e la grazia naturale che sapevano contraddistinguerla". Luigi Diotalevi