Il ’Gabbiano’ vola all’asilo. E il nido di Soria accoglierà anche il Centro per l’autismo

All’interno di un bel luogo – l’ex asilo nido Alberone di via Gattoni 9 – troveranno posto sia il “Gabbiano“ e sia il nascituro e tanto atteso Centro per l’Autismo, entrambi dell’Azienda sanitaria territoriale 1 (Ast1). Il primo è una realtà accreditata in città, il secondo è un sogno, rincorso per decenni, che si avvera: sarà un centro residenziale da 9 posti. Il “Gabbiano“, per intenderci, è il centro diurno socio educativo per persone con disabilità attualmente dislocato in via Belvedere, nella corte interna dell’ex ospedale psichiatrico San Benedetto. Ebbene secondo quanto emerso ieri il “Gabbiano“, grazie alle caratteristiche del nuovo contenitore potrà accogliere più ospiti. La struttura semiresidenziale, infatti, dai 14 posti autorizzati di oggi potrà arrivare fino ad un massimo di 24.

La partita è di quelle che, se giocata bene, porterà ad un risultato in cui a vincere saranno tutti. Per arrivare al taglio del nastro i passaggi sono diversi. L’ex nido Alberone è di proprietà comunale. L’idea di venderlo all’Azienda sanitaria col fine di farlo diventare sede del Gabbiano e del Centro per l’Autismo è stata del sindaco Andrea Biancani. Al tavolo tecnico e politico per trovare la quadra su servizi preziosi per le famiglie, hanno contribuito, ognuno con il proprio ruolo, il direttore dell’Ast 1, Alberto Carelli, e il consigliere regionale Nicola Baiocchi. Per traghettare il progetto in porto servirà l’apporto degli assessori comunali Riccardo Pozzi e Luca Pandolfi.

L’accordo preso con il direttore Carelli prevede che il Comune faccia i passaggi necessari ad alienare l’ex asilo: l’Alberone ha cessato la propria funzionalità di sede scolastica grazie alla inaugurazione recentissima del Polo 0-6 anni di via Rigoni a Soria. La giunta Biancani dovrà proporre al Consiglio comunale la valorizzazione del bene – cioé modificarne la destinazione d’uso (da scuola a servizio sociosanitario) –; alienare e fare il prezzo di vendita. L’Ast oltre ai soldi per acquistare l’edificio ci metterà la somma necessaria ad adeguarlo alle nuove funzionalità. La Regione spera di firmare l’atto di acquisto entro la fine dell’anno e punta ad iniziare il cantiere di adeguamento per la prossima primavera. L’importo dei lavori si dovrebbe aggirare tra i 200mila euro e i 300mila euro. Al Gabbiano serviva un’altra sede: la convivenza tra il servizio e il cantiere di ristrutturazione da 1,3 milioni di euro, avviato dal Comune, in seno al complesso dell’ex San Benedetto è, oggettivamente, difficile.

"Il Comune trova casa al futuro Centro per l’autismo – osserva il sindaco, con Pandolfi e Pozzi –. L’amministrazione ha sbloccato un’impasse di anni. È una giornata “storica” per la città – incalza Biancani - che finalmente potrà dare una risposta a un’esigenza forte. E finalmente dopo l’incontro avuto con l’Azienda Sanitaria Territoriale - che ringraziamo per aver accolto la nostra proposta- abbiamo l’ok preventivo a questo progetto. L’obiettivo – continua Biancani – è concludere l’iter di valorizzazione, per arrivare poi alla cessione dell’immobile, entro gennaio 2026" "La notizia è, per entrambi casi, ottima – ha commentato Baiocchi, dopo che l’amministrazione comunale ha meglio delineato l’accordo con l’azienda sanitaria regionale –. Finalmente il Centro per l’autismo vede la luce. Si tratta di un progetto di eccellenza finanziato dalla Regione che si candida a diventare un riferimento di tutta la Regione Marche, al servizio della degenza e dell’assistenza dei pazienti autistici adulti. E’ un’operazione che ho seguito e sostenuto con determinazione fin dalla scorsa legislatura e che finalmente, dopo anni di parole, vede la luce grazie ad un progetto sostenuto dalla Regione con uno stanziamento di almeno 600mila euro".

Solidea Vitali Rosati