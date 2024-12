Il GabicceGradara fa il pieno con Dominici

MOIE VALLESINA

GABICCE GRADARA

MOIE VALLESINA: Barigelli, Serantoni, Cameruccio, Mosca, Gregorini (47’ st Gueye), Marini, Nardone, Giampaoletti, Pieralisi (43’ st Pandolfi), Nacciarriti (40’ st Paolucci), Costantini (25’ st Carboni). All. Rossi.

GABICCE GRADARA: Andreani, Semprini, Costa, Franco, Gallotti, Tombari, Morini (35’ st Marchetti), Dominici, Torsani, Cuomo (13’ st Bacelli), Marcucci (35’ st Magi). All. Capobianco.

Arbitro: Caporaletti di Macerata.

Reti: 20’ pt Pieralisi, 45’ pt Cuomo (rig.), 45’ st Dominici.

Note: espulso Serantoni per doppia ammonizione.

Colpo vincente del Gabicce Gradara che espugna il campo del Moie Vallesina, dopo una partita combattuta ed equilibrata. La squadra ospite colpisce con un gol per tempo e sempre nel finale. Approccia meglio la formazione di casa che passa al 20’ grazie a Pieralisi, il quale sfrutta un’ottima giocata di Nardone e non sbaglia. Sul finire della prima frazione il pari ospite su rigore segnato da Cuomo. Nel secondo tempo il Moie Vallesina fallisce invece un rigore con Pieralisi e poi rimane in dieci per l’espulsione di Serantoni. Il Gabicce Gradara nel finale colpisce per la seconda volta con una conclusione fuori area di Dominici che non lascia scampo a Barigelli.