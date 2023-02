Il Gal si apre al servizio civile Si cerca volontario per i progetti

Il Gal Montefeltro è alla ricerca di un giovane, tra i 18 ed i 29 anni, che sia interessato alle tematiche legate allo sviluppo del territorio. Questa chiamata è riferita al bando di servizio civile retribuito che è stata prorogata fino alle ore 14 del 20 febbraio.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili ha pubblicato il Bando 2022 per l’avvio di operatori volontari del Servizio Civile Universale che potranno essere impegnati nel Programma di intervento "Erasmus della Montagna".

Il progetto coinvolge i 21 Gruppi di Azione Locale d’Italia, il Gal appunto, e prevede una durata di 12 mesi che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024. A chi sarà selezionato, e avviato verso il servizio civile, verrà riconosciuto un assegno mensile di 444,30 per 25 ore settimanali di impegno.

Come si legge nel bando pubblicato sul portale, il Gal Montefeltro Sviluppo, per il secondo anno consecutivo è tra i soggetti che partecipa al bando del servizio civile universale accogliendo nella propria sede di Urbania un operatore volontario che sarà individuato tra coloro che aderiscono al progetto "Gli attori dello sviluppo locale protagonisti dello sviluppo sostenibile della Montagna" presentato all’interno del programma "Erasmus della Montagna".

Per conoscere il progetto presentato per il nostro territorio è possibile andare sul sito montefeltro-leader.it e scaricarlo. In maniera sintetica questo si basa sul concetto di sviluppo sostenibile che costituisce uno dei principi fondamentali nella definizione delle future politiche economiche, ambientali e sociali su scala globale, nazionale e regionale. Infatti le basi del progetto si basano su: sviluppo ambientale, sviluppo economico e sviluppo sociale.

Potranno partecipare alle selezioni i giovani che, alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età ovvero 29 anni non compiuti al 15122022. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma domanda on line all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it, accedendo tramite lo Spid.