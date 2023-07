Il Gallo d’Oro oggi tra divertimento e ospiti Domani ci sarà la grande sfida canora

Prosegue la 51ª edizione del Gallo d’Oro. Oggi c’è la “Serata Ospite“ con il cantante e imitatore Antonio Mezzancella, vincitore dell’edizione 2018 di “Tale e Quale Show“. Presenta Manuelita Cialdini. A seguire dj set e cocktail bar. In serata, visine del

trailer del film con Giorgia Righi “Ancora volano le farfalle“, alla presenza di regista ed attori. Domani invece il clou con il Festival canoro in piazza Cavour condotto da Emanuela Rossi, che presenterà i cantanti selezionati in gara. In palio, oltre ai primi tre piazzamenti, anche il premio dedicato al “Brano inedito“ assegnato dall’autore e arrangiatore Emanuele Sciarra e il premio “Borgo Incanto“. Ospite Maurizio Ferrini, alias “La Signora Coriandoli“.