Il Gallo vuole provarci a Matelica. Urbania in missione a Fabriano

Urbino in casa e le altre tre in trasferta. Le quattro provinciali oggi sono impegnate in gare importanti per la classifica generale. Si gioca per l’undicesima giornata d’andata. Questo il programma.

Matelica- K Sport Montecchio Gallo. (ore 14,30) La capolista K Sport va a far visita al Matelica, squadra con giocatori di spessore, tra cui il portiere Ginestra. Il team allenato da mister Santoni è reduce da un buon punto sul campo di Montegranaro. La K Sport a sua volta è reduce dalla bella vittoria contro i Portuali Dorica. Gara di sicuro interesse e parta a tutti e tre i risultati.

Fabriano Cerreto- Urbania. "Questa di oggi sarà una partita complicata, da giocare con molta intelligenza- sottolinea il mister dell’Urbania Simone Lilli- principalmente per due motivi: affronteremo una squadra in salute e consapevole della sua forza e abbiamo sulle gambe e nella testa la partita di mercoledì di Coppa. Dovremo essere bravi a gestire e capire i momenti della partita con la consapevolezza di avere le nostre possibilità per ottenere un risultato positivo". Si gioca all’Stadio Comunale "M. Aghettoni" di Fabriano alle ore 14,30.

Urbino- Sangiustese. Il dg dell’Urbino Ivan Santi cosi presenta la partita: "Dopo il derby perso a Urbania occorre ripartire subito con una grande prestazione. L’avversario però è uno dei più temibili perché la Sangiustese è una squadra costruita per stare in alto in classifica con giocatori di tutto rispetto. I ragazzi però credo abbiano in animo la voglia di riscatto e di rivincita. Mister Mariani dovrà fare i conti anche con diversi infortuni ma in questi casi non credo si debbano fare calcoli o strategie particolari. Occorre scendere in campo con grande cuore e lucidità per riprendere il cammino verso posizioni più tranquille". Si gioca allo Stadio Montefeltro di Urbino alle ore 14,30.

Osimana- Alma Juventus Fano. Il team di Salvatore Guida troverà di fronte un avversario tosto, di quelli che puntano in alto ma cercherà, come sempre di vendere cara la pelle e riportare a casa un risultato utile.

Le altre gare odierne: Chiesanuova- Monturano (14,30); Montefano- Montegranaro (ore 15); Portuali Ancona- Maceratese (ore 15), Tolentino- A. Mariner (ore 15).

am.pi.