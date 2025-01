Il Gambero rosso premia Lucarelli: "Rocho" miglior vino qualità prezzo

Il Bianchello del Metauro Superiore Rocho 2022 di Roberto Lucarelli è il vino dal miglior rapporto qualità prezzo delle Marche per la Guida Berebene 2025 del Gambero rosso. Scrive la guida, citando la famiglia Lucarelli e il loro vino: "Roberto e Marco, vendemmia dopo vendemmia, stanno trovando sempre più la quadra con il Rocho, un Bianchello del Metauro Superiore, che risulta ogni anno più buono e a fuoco nell’impronta stilistica. Affinato per il 60% in acciaio e per il restante in tonneau, la versione 2022 si presenta con un registro sottile ed elegante nelle note di anice e frutti bianchi; la bocca è sfumata, agile, di rimarchevole profondità, il palato è coerente, il sorso è delicato nell’incedere ma slanciato, perfettamente coniugato a un’articolata complessità aromatica". Per questo, "nella guida Berebene 2025 del Gambero Rosso lo abbiamo premiato per il miglior rapporto qualità-prezzo delle Marche, ma ha ottenuto anche i Due Bicchieri Rossi nella guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso, essendo arrivato in finale". In realtà il "Rocho" è molto di più: vi si legge già una mineralità espansa al calice (guardate il bicchiere, anch’esso ancheggia): è agilmente materico. Quindi ruotate il calice in modo che l’ossigeno sollevi i profumi: troverete fragranza di roccia fluviale lievemente sulfurea, quindi un incedere di sensazioni agrumate freschissime taglienti, con richiami al bergamotto, e ancora echi di zagara, carambola, e petali di cyclopia. Un vino essenziale, non dolce ma vero di vigna, di eleganza francese, polposa e raffinata. Lucarelli è un mondo, come ricorda il Gambero: "A Fiorenzuola di Focara nel Parco del San Bartolo si alleva il pinot nero, un vigneto posto a 700 metri a Isola del Piano è dedicato al Sangiovese, a Carignano di Fano ci sono Bianchello e Verdicchio, mentre tutto il resto è coltivato a Cartoceto, dove sono messe a dimora anche diverse varietà internazionali". Lucarelli produce anche un olio extravergine di pregio, selezione Raggiola, con sfalcio d’erba medica, edera e un pullulare di antociani, vera miniera di antiossidanti da masticare. Un morso di foglia.

d. e.