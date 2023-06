Il gasdotto non si ferma, riparte la protesta

Se ne parla da 18 anni e non senza polemiche, ma ora sembra che sia diventata una priorità il completamento (nel giro di 2 o 3 anni) del super gasdotto che nel suo tracciato interesserà alcuni comuni della provincia di Pesaro-Urbino. Recentemente è stata pubblicata su richiesta della Snam Rete Gas, una comunicazione del Prefetto della Provincia di Pesaro Urbino per autorizzare all’accesso ai fondi di proprietà privata posti lungo e nei dintorni del tracciato di massima, dei tecnici incaricati dalla Snam Rete Gas spa per le operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di costruzione del metanodotto “Foligno-Sestino“.

Anni fa sul tema si discuteva in modo più o meno partecipe; oggi lo scenario è cambiato per la necessità di rivedere il sistema di approvigionamento di gas naturale nel nostro Paese.

"Insiste la Snam a voler far passare il super metanodotto adriatico sui crinali dell’Appennino centro settentrionale, flagellato dalle frane (oltre 400 nella sola Romagna) – scrivono in una nota il Gruppo di intervento giuridico (Grig) e la Lupus in Fabula –. Già ribattezzato “Gasdotto dei Terremoti“, questa struttura non è semplicemente un tubo sottoterra: richiede infatti uno sbancamento largo 40 metri, profondo 5, dotato di piste accessorie ai lati, larghissime, per far passare mezzi speciali. Il tutto per 430 km (da Sulmona, dove è prevista anche una centrale di compressione, fino a Minerbio-Bologna), con percorso sull’alto Appennino, tra vaste aree forestali, fiumi e torrenti: una strage di alberi, da eradicare, milioni di fusti da abbattere. Il tutto attraversando le aree più sismiche d’Italia, con faglie attive e capaci".

"Non solo – dicono i comitati – devastando territori di elevata qualità ambientale, ricchi di biodiversità con specie ad altissimo rischio di estinzione".

Questi temi, però, potrebbero non funzionare più per bloccare i lavori come è stato fino ad oggi perché l’interesse nazionale è cambiato. "Nella nostra provincia – proseguono – attraverserebbe il comuni di Apecchio, Borgo Pace e Mercatello sul Metauro, per poi entrare in Valmarecchia. Ma l’alluvione, specie in Romagna, ha provocato la riattivazione delle frane quiescenti (alcune delle quali di dimensioni davvero colossali) con le quali, fatalmente, il metanodotto gigante interferirebbe peggiorando una situazione già ora fuori controllo. E il fiume Savio, reso tristemente celebre dagli ultimi eventi calamitosi, verrebbe attraversato (e sventrato) oltre venti volte".

"Per di più – aggiungono le due associazioni ambientaliste – si tratta di un progetto dal costo abnorme di 2 miliardi e 400 milioni di euro, avversata da oltre 18 anni da comitati, associazioni, Comuni, Province, cittadini lungo tutto il suo percorso. Un’opera “fossile“, destinata ad aggravare ancora di più il cambiamento climatico. Ed anche una monumentale opera “inutile“, visto che la nostra rete è già sovradimensionata rispetto alle nostre esigenze nazionali. La nostra attuale capacità di trasporto è di oltre 100 miliardi di metri cubi, ma nel 2022 ne abbiamo consumato 68,5 miliardi di mc. Il ribasso dei consumi è una tendenza in atto dal 2005 e per il 2030 il consumo del gas è previsto in calo di un ulteriore 40%".

Amedeo Pisciolini