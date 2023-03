Il gatto in biblioteca I libri per i bambini e le fusa di Romeo Leggere è uno spasso

Sicuri che solo i topi siano da biblioteca? Rosso, furbo e dedito alle coccole è Romeo, il gattone che da qualche tempo si aggira a Borgo Santa Maria, tra gli scaffali della biblioteca Rodari. Sembra uscito dal cartone degli Aristogatti. Non sta fermo un attimo: con la baldanza di chi è "er mejo der colosseo" si infila tra gli scaffali dei libri che fa cadere a più riprese; s’infila sotto le mani curiose dei bambini o ne cattura, magnetico, lo sguardo. L’entusiasmo dei più piccoli è evidente. Quando la signorina cantastorie raduna tutti per iniziare a leggere e il silenzio cala su tutti i presenti seduti a terra – mamme comprese – le fusa di Romeo, arrivano per irradiazione, come una carezza, leggera. Tra i risolini la lettura ha inizio: guarda caso, anche tra le pagine, ci sono code e orecchie, baffi e avventure di felini. L’incanto si rompe solo al momento di prendere i cappotti e tornare a casa: Stefania, la cantastorie, infila Romeo nella gabbietta per un rientro in aumobile più sicuro. Raffaella, la responsabile della biblioteca Rodari, a Borgo Santa Maria, ricorda alle mamme i prossimi appuntamenti dell’iniziativa "bau, miao!!! senti chi legge".

"E’ un progetto di avviamento alla lettura: si chiama BiblioteC.A.A. Tattile per diversamente leggere ed ascoltare – spiega la bibliotecaria, Raffaella Pandolfi – che prevede 24 appuntamenti e coinvolge tre biblioteche di quartiere fino a maggio". L’ultima lettura animata in presenza degli amici animali, sarà proprio a Borgo Santa Maria il 23 maggio e sarà dedicata ai bambini tra i 6 anni e i 10 anni. A vincere il bando ministeriale di promozione alla lettura è stata la Biblioteca Braille di Baia Flaminia, capofila del progetto; la terza biblioteca coinvolta è quella di Villa Fastiggi. "Partner in questo percorso – continua Pandolfi – è l’esperta Stefania Grilli, istruttrice cinofila e titolare della fattoria Mini, fattoria didattica sul San Bartolo, conduttrice degli animali nostri complici in questo percorso educativo". Come il gatto Romeo può agevolare la lettura o avvicinare i bambini ai libri? "Il gatto – spiega la bibliotecaria – rende le attività certamente più piacevoli". Muove la curiosità tra gli scaffali? Seguendo il gatto l’occhio cade sul libro che si apre, rivela le illustrazioni e il bambino si lascia coinvolgere. La biblioteca diventa un luogo familiare e i libri fanno parte della famiglia. Il progetto è destinato anche ad una fascia d’eta tra i 6 anni e i 10 anni. "Per chi ha già imparato a leggere, per esempio – spiega Pandolfi – fare della lettura un momento di condivisione è molto utile. Leggere ad alta voce in classe, come può accadere, può rappresentare un piccolo scoglio. Il disagio può essere prevenuto o essere superato, se invece si ha familiarità con la lettura partecipata. La presenza degli animali, amici che non giudicano, rompe piccole rigidità, barriere di timidezza". I prossimi appuntamenti sempre alle 17,30: alla Baia il 1304 (36 anni); 304 e il 1704 (610 anni); a Villa Fastiggi 12 04 (36 anni) e 504, 1904 (610 anni); a Borgo il 1804 e il 205 (36 anni); 1104; 1105 e 2305 (610 anni). Solidea Vitali Rosati