Il gazebo che copre la Palla di Pomodoro

Nel dubbio, tra sistemare il gazebo sulla sinistra o sulla destra, hanno scelto di collocarlo esattamente al centro di piazzale della Libertà, andando ad oscurare la Palla di Pomodoro. E’ quello che è accaduto ieri per la manifestazione di capitan Acciaio, l’iniziativa dedicata al riciclo che è stata organizzata dall’assessorato all’ambiente proprio in piazzale della Libertà. Probabilmente gli organizzatori nonhanno considerato la prospettiva che si ha percorrendo viale della Repubblica, e ancora di più ciò che si vede da via Rossini da dove si ha la visione della Palla di Pomodoro come simbolo dell’arrivo al mare.

Ora si vede il gazebo, a fianco capitan Acciaio e della Palla di Pomodoro nessuna traccia, oscurata dal gazebo delle informazioni.