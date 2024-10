Il "Gazza" dell’azienda Di Sante miglior vino per qualità e prezzo

I premi hanno ognuno un sapore particolare, ma questo possiamo dire che ne abbia uno speciale per la cantina Di Sante: è un premio alla famiglia, alla terra e alla bellissima favola iniziata quel giorno che, in vespa, papà Roberto e mamma Gigliola si fermarono in quel costone di roccia di arenaria a Carignano e decisero di acquistare casolare, terra e fare vino. Si capisce dunque quanto il premio arrivato dalla Guida Essenziale ai Vini D’Italia 2025 Doctorwine di Daniele Cernilli, che ha nominato La Doc Bianchello del Metauro Gazza 2023 della Cantina Di Sante miglior vino d’Italia nel rapporto qualità-prezzo 2025 con un punteggio di 93/100, abbia fatto felice Tommaso Di Sante e sua mgolie Camilla.

"Siamo molto lusingati – dicono – di ricevere un premio così prestigioso, tra l’altro mai assegnato a un Bianchello per questa categoria. Aver conquistato un podio di così alto livello con un prodotto tradizionale che lavoriamo da diversi anni, racconta l’impegno e la passione per tutta la nostra produzione. Si traduce anche in una maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo, confermando che è possibile bere bene a un prezzo accessibile. E’, soprattutto, un riconoscimento che ci rende particolarmente felici poiché porta alla ribalta la Doc Bianchello del Metauro, poco conosciuta e spesso sottovalutata, e rende merito all’intero territorio dando nuovo slancio a coloro che come noi hanno investito in questo grande vino". Un vino che alla freschezza unisce una grande mineralità iodata. Sono stati recensiti in totale 3.189 vini, dei quali 560 si distinguono per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Anche il Bianchello del Metauro Superiore Giglio 2023 e Colli Pesarese Doc Sangiovese, Riserva Timoteo 2021, sono stati recensiti nella guida ricevendo un ottimo punteggio. L’azienda Di Sante è coltivata a biologico da venticinque anni.

d. e.