Il gemellaggio con Wolfsburg nel segno dell’arte

E’ stata inaugurata alla Galleria Rossini la mostra di Stefanie Woch Vieles was es gibt(Molto di quello che c’è) che celebra nel segno dell’arte il 50° del gemellaggio tra la Provincia di Pesaro Urbino e Wolfsburg. Per il vice sindaco Daniele Vimini: "si tratta di uno scambio prezioso che abbiamo messo in campo e che a settembre troverà il suo secondo step con la residenza e la mostra a Wolfsburg della pesarese Arianna Pace, artista protagonista di uno dei progetti di Pesaro 2024 dedicato ai Quartieri, e un concerto del Rossini Opera Festival". All’inaugurazione erano presenti anche la prefetta Emanuela Saveria Greco e il sindaco Andrea Biancani e per Wolfsburg l’artista Stefanie Woch, Ralf Krüger presidente del consiglio e Sandra Straube presidente del comitato culturale. La mostra sarà visitabile fino al 23 marzo con orario lunedì - venerdì 10-13, 16-19; sabato e domenica 10-13, 15-17. Ingresso gratuito.

l. d.