Il generale Figliuolo visiterà le zone colpite dal maltempo

Il generale Francesco Paolo Figliuolo arriverà nella nostra provincia. Quella del commissario alla ricostruzione post alluvione sarà una visita nelle zone colpite lo scorso maggio: il programma prevederebbe una riunione nel palazzo della Provincia a Pesaro mercoledì 4 ottobre per poi dirigersi da viale Gramsci nell’entroterra. Lì, fino al primo pomeriggio, visiterà le zone limitrofe a Urbino, quelle del comune di Sassocorvaro, Auditore e Monte Grimano Terme.

"Aspettiamo Figliuolo in provincia, ci ha dato appuntamento per il 4 ottobre per parlare con i sindaci dei Comuni e per vedere dal vivo gli interventi. In particolare quelli più consistenti – spiega il vice presidente della provincia di Pesaro e Urbino, Maurizio Gambini –. Quindi sicuramente la grossa frana a Sassocorvaro-Auditore e il ponte chiuso e da ricostruire a Monte Grimano Terme. Questa sarà anche l’occasione per discutere delle procedure e per approfondire come muoversi. Gli interventi sono già stati finanziati ma i tempi sono stretti e quindi dobbiamo agire velocemente". L’obiettivo è di non arrivare all’inverno in queste condizioni: "Sicuramente non si vuole attendere ancora e questo incontro sarà anche l’opportunità per analizzare e confrontare le singole situazioni", conclude Maurizio Gambini.

Francesco Pierucci