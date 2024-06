Il generale Mario Mori parlerà del terrorismo

Nuovo appuntamento organizzato da Urbino Capoluogo. Mercoledì 26 alle ore 17, nella Sala del Maniscalco in via Scalette del Teatro, sarà ospite dell’associazione il Generale Mario Mori, che presenterà il libro “M.M.: nome in codice Unico“ (La nave di Teseo, 2024). Mori ha conosciuto la violenza del terrorismo e della criminalità organizzata, gestendo i mesi caldi del sequestro di Aldo Moro e dell’omicidio dalla Chiesa, ha fondato il Raggruppamento operativo speciale (ROS) dei Carabinieri con cui ha combattuto la mafia in Sicilia, ha condotto l’operazione che ha portato all’arresto del boss Totò Riina, ha diretto i servizi segreti, ha subìto un processo ventennale da cui è stato, infine, assolto in Cassazione. Nel volume. A parlarne con l’autore dopo il saluto del Giorgio Londei, presidente dell’associazione, sarà il colonnello Giuseppe De Donno. Al termine dell’incontro il presidente vicario di Urbino Capologo Ferruccio Giovanetti consegnerà a Mori un’opera dell’artista Carla Luminati.

fra. pier.