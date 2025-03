Il generale Nistri: "Qui ho imparato ad ascoltare"

Un piacevole ritorno a casa ieri per il generale dei Carabinieri Giovanni Nistri, già comandante generale dell’Arma ma prima ancora, agli inizi della carriera, comandante della Compagnia di Urbino. Nistri, ospite dell’associazione Urbino Capoluogo, è stato accolto dal presidente Giorgio Londei e dal vicario Ferruccio Giovanetti, presenti diverse cariche regionali e locali dell’Arma e autorità politiche e giudiziarie di Urbino. Il generale ha ripercorso in un appassionato racconto tutta la sua carriera, focalizzandosi sul periodo urbinate, ricco di insegnamenti per un giovane comandante, come il saper ascoltare i sottoposti e non agire troppo d’impulso, e poi spiegando il difficile e amplissimo ruolo da Comandante Generale. Un “arrivederci“: probabilmente in autunno tornerà per un altro incontro.

