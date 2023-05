"Il generale reclutato da Dio": il ricordo di Chiti

L’associazione nazionale Granatieri di Sardegna – sezione di Pesaro – organizza, da tradizione, nell’anniversario della nascita, un raduno di Granatieri in congedo in omaggio al generale di divisione, granatiere, comandante, educatore e Soldato di Dio. Gianfranco Chiti ha sempre portato "la Sua Pesaro nel cuore", tanto da scegliere il cimitero di Pesaro come sua ultima dimora. L’iniziativa dal titolo "Ero sicuro che saresti venuto" si svolge oggi. Alle ore 9.30 il giornalista di Tv2000 e autore televisivo David Murgia presenta il documentario "Il generale reclutato da Dio" nella sala del consiglio comunale di Pesaro; alle 10.30 nel santuario della Madonna delle Grazie, l’arcivescovo Sandro Salvucci presiede la celebrazione Eucaristica in memoria dei Caduti per l’Italia nella ricorrenza del 102° genetliaco del generale Chiti; concelebrante padre Flavio Uboldi vice postulatore causa di beatificazine di Chiti. Alle 11.30 corteo fino al cimitero centrale e deposizione di alamaro di fiori ai Caduti e sulla tomba di Chiti, poi preghiera. Info: 339 6983226

l. d.