Il genio di Alexander Lonquich per festeggiare il nostro Rossini

Attesissimo concerto in programma domani al Teatro Rossini con protagonista un’icona della musica classica: Alexander Lonquich. Inserito nelle manifestazioni dedicate al (Non) compleanno di Rossini, e come secondo appuntamento in cartellone, protagonista del concerto (ore 21), sarà l’acclamato pianista tedesco al fianco della Form – l’Orchestra Filarmonica Marchigiana.

Nella doppia veste di pianista solista e direttore, Lonquich guiderà sul palco del Teatro Rossini di Pesaro la compagine orchestrale in un programma dedicato a due dei più grandi geni della cultura occidentale: Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Un programma che è stato anticipato nei giorni scorsi dalla interessante lezione-concerto del maestro Mario Totaro e che ora finalmente sarà proposto al pubblico. Dalle note di sala apprendiamo che "Il viaggio musicale parte dalla Prima Sinfonia in mi bemolle magg., K. 16, a cui segue la Sinfonia n. 41 in do magg. K. 551 “Jupiter“ di Wolfgang Amadeus Mozart. Si tratta di un’occasione unica per il grande pubblico di ascoltare la prima e l’ultima sinfonia del compositore austriaco. Come riportato dal musicologo Cristiano Veroli nel programma di sala del concerto, Mozart scrive la sua prima Sinfonia K. 16 all’età di nove anni, durante il soggiorno della famiglia a Londra. È di breve durata e risente molto delle influenze di Johann Christian Bach, di Karl Friedrich Abel e della musica classica italiana. La Sinfonia n. 41 in do magg. K. 551, per la grandiosità dei suoi temi e della sua architettura musicale, fu soprannominata “Jupiter“, come il più grande dei pianeti del sistema solare. Viene composta nel 1788, in un periodo eccezionalmente creativo, e con questo lavoro Mozart porta a compimento una totale revisione del genere sinfonico. I movimenti diventano infatti, dopo alternanze, definitivamente quattro; la struttura della composizione viene rivista e ampliata, in particolare nell’utilizzo dei temi, e anche la durata complessiva è aumentata".

Interessante notare che tra le due Sinfonie di Mozart verrà eseguito il Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in sol magg., op. 58 di Ludwig van Beethoven, opera definita "più straordinaria, personale, elaborata e difficile" fra tutte quelle che impegnano uno strumento solista. Come sottolinea Veroli, Beethoven rivoluziona i rapporti fra solista e orchestra rispetto al tradizionale concerto del ‘700, per cui è il pianoforte solo a iniziare il primo tempo. Si tratta della prima volta, nella storia di questo genere, in cui l’incipit, con l’enunciazione del primo tema, non è affidato all’orchestra: le basi del concerto moderno per pianoforte e orchestra sono definitivamente gettate.