Il genio di Haydn per i 40 anni del San Carlo

Quarant’anni in piena forma. Parliamo del Coro San Carlo che conclude le celebrazioni del 40° anno di attività con il tradizionale Concerto dell’Epifania (cattedrale di santa Maria Assunta, venerdì 6 ore 16, ingresso gratuito). Tradizionale l’appuntamento ma nuovissimo il contenuto: verrà eseguita per la prima volta a Pesaro la Missa Cellensis in onore della Beata Vergine Maria (Caecilienmesse) di Franz Joseph Haydn, un monumento della musica sacra per soli, coro e orchestra.

"I solisti – precisa Claudio Colapinto, direttore artistico del Coro – sono Hie Min Back (soprano), Lara Graf (mezzosoprano), Dong Jae Song (tenore) e Zheng Wang (basso)". All’organo Giorgia Borgacci. Sul podio il direttore stabile, Maestro Salvatore Francavilla.

L’Orchestra Sinfonica Rossini sarà presente con 17 dei suoi elementi. "Quella con l’Orchestra Sinfonica Rossini – prosegue Colapinto – è un rapporto di stima che, fra le altre cose, ci porterà a maggio ad una collaborazione importante nell’ambito della stagione Sinfonica 3.0 con la prima esecuzione assoluta dell’oratorio San Michele di Padre Armando Pierucci. L’Orchestra inoltre recentemente ci ha conferito il prestigioso premio Pesaro Music Awards, al quale si aggiungerà nel corso del concerto dell’Epifania la consegna di una targa commemorativa da parte dell’Arcom (Associazione Regionale Cori Marchigiani), una vera e propria sorpresa e motivo d’orgoglio per la nostra compagine".

Il concerto si realizza grazie alla disponibilità dell’Arcidiocesi di Pesaro – sarà presente l’arcivescovo Sandro Salvucci – e al sostegno della Banca di Pesaro, rappresentata dal direttore generale Paolo Bendetti, di Ottica Ciaroni, Pedini Impianti elettrici e Ristorante Volta della Ginevra. Ovviamente non manca il patrocinio del Comune di Pesaro nelle persone di Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza e Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale.

"La storia del Coro San Carlo – sottolinea Vimini – è importante, i suoi sono progetti di qualità che si avvalgono di collaborazioni significative che rappresentano un biglietto da visita per Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024". Ma veniamo alla novità del concerto, la Missa Cellensis, composta nel 1766, con riferimento a Cella, la città della Stiria dove si trova il santuario di Mariazell, all’epoca luogo di pellegrinaggio al quale non si sottrasse lo stesso Haydn.

"Questo lavoro – afferma in una nota il Maestro Francavilla – vede Haydn per la prima volta impegnato in una composizione sacra di ampio raggio che alterna brani in stile “antico“ ad altri in stile “moderno“ e profano: una sapiente “contaminazione“ che si sposa benissimo con la particolare religiosità di Haydn non sempre penitente ma piuttosto sorridente".

Maria Rita Tonti