Il ’giallo’ della targa che ricorda i benefattori della Palla

Gentile lettore, è una vicenda che ha una sua storia e la sua lettera mi costringe a prenderla in considerazione. Devo dire che questa notizia viene fuori periodicamente, tanto che ho fatto anche dei "sopralluoghi" attorno alla Palla con questi risultati: mentre è certo che sulla fontana o vicino ad essa era stata collocata una targa che ringraziava con tanto di nomi gli undici imprenditori pesaresi che avevano contribuito economicamente alla realizzazione del monumento, io non sono stato capace di appurare se la targa ci sia ancora o sia stata rimossa non so perché. Non sono né Holmes né Watson ed è possibile che questa targa sia ancora lì da qualche parte e che io non sia stato capace di trovarla. Fra l’altro non so che dimensioni abbia, di cosa sia fatta e dove dovrebbe trovarsi esattamente. Ripensando a quanto lei mi ha detto in proposito devo concludere che la targa non c’è più, tanto che lei se ne è ormai fatto un punto d’onore assieme al suo desiderio di vedere finalmente illuminato come si deve quel monumento giustamente definito carta d’identità cittadina. Spero che a leggere questa righe sia qualcuno che conosce meglio lo svolgersi degli eventi. Certo che, se fosse stata tolta, la targa andrebbe rimessa al suo posto. Aspettiamo lumi da chi ne sa di più.