Il giallo di Rocca Costanza. Dario Fo, museo fantasma. Tutto è rinviato al 2025

Sindaco Ricci, il Museo Dario Fo e Franca Rame che fine ha fatto?

"Mi è venuta a trovare Maria Cozzolino capo dello staff del Demanio. Sul museo Dario Fo e Franca Rame mi ha detto che ci sono stati alcuni problemi con la Soprintendenza legati alle opere da eseguire all’interno della Rocca. E comunque si va avanti".

Sicuro che si va avanti?

"Così mi è stato detto", risponde il primo cittadino.

Allora sentiamo la Soprintendenza, o almeno ci proviamo ma è tutto inutile. Queste le risposte che arrivano: "Non sono autorizzata a contatti diretti con la stampa. Per quasiasi tipo di informazione contatti la segreteria del dirigente". Ad una ulteriore sollecitazione (avete bloccato voi i lavori per il museo Dario Fo e Franca Rame a Rocca Costanza?), questa la risposta: "Non ci crederà ma non ne so nulla. Mi date voi questa notizia".

La versione che esce da varie parti dell’amministrazione comunale rispecchia quanto dichiarato dalla Cozzolino al sindaco Matteo Ricci. "Il piano di recupero della Rocca non prevedeva questi lavori legati al museo Fo-Rame", dice chi segue il problema dei grandi contenitori cittadini da recuperare, Rocca Costanza compresa. Dal Demanio di Ancona ufficialmente si risponde "che non ci sono problemi e che si va avanti anche se con un po’ di ritardo".

A livello ufficioso però dipendenti del Demanio aggiungono: "Il progetto è bloccato e non si capisce se è un problema legato alla Soprintendenza oppure è di natura politica".

Per natura politica si intende l’opposizione dichiarata del sottosegretario Lucia Albano, che ha la delega al Demanio, contraria alla creazione di questo museo all’interno di Rocca Costanza "perché quello spazio deve restare fruibile e a disposizione dei cittadini", disse ad inizio estate in un convegno pubblico.

Ma anche il sottosegretario, interpellato direttamente ed anche indirettamente attraverso esponenti di Fratelli d’Italia, sull’argomento non proferisce parola. Si naviga insomma dentro un grande banco di nebbia sul finale di questo progetto-museo che ha preso ufficialmente il via il 9 febbraio del 2022 quando l’allora ministro per la Cultura Dario Franceschini aveva messo sopra il tavolo 2 milioni e 350mila euro per ospitare questa esposizione permanente dedicata a Dario Fo e Franca Rame dentro Rocca Costanza. Un trasloco nella sostanza perché l’archivio di questi due artisti era a Verona. Per capire come si procederà si dovrà attendere l’inizio del 2025.

Al di là di come finirà questo progetto museale, sembra comunque certo che il Demanio aprirà le porte della Rocca nel corso dell’estate per una serie di manifestazioni e concerti all’interno del cortile centrale. Verranno messe a disposizione dell’amministrazione anche un paio di stanze del porticato per alcune mostre o rappresentazioni. Insomma la fortezza si aprirà nel corso di quest’annata all’insegna di Pesaro Capitale della Cultura.

m.g.