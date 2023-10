Il "Giardino dei Ricordi" si racconta

A un anno esatto dalla sua riapertura il centro diurno Alzheimer ‘Giardino dei Ricordi’ si racconta. L’appuntamento è per oggi dalle 17.30 alle 19.30 nella residenza sanitaria di Galantara. "Lo scorso anno – spiega il direttore generale dell’Ast Nadia Storti – il centro è tornato alla sua piena funzionalità dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid 19. Offre un servizio molto importante sia per i pazienti, ma anche per le famiglie. Il servizio va nella direzione di presa in carico del paziente ma anche di un sostegno concreto alla famiglia e al caregiver che si occupa del malato". "Il Centro – spiega il direttore del distretto di Pesaro Elisabetta Esposto - accoglie utenti affetti da malattia neurodegenerativa con parziale perdita delle autonomie della vita quotidiana, per preservare le abilità residue con attività mirate a ritardarne l’istituzionalizzazione. Offre un aiuto concreto ai familiari che hanno un paziente a casa, sollevandoli per alcune ore dall’assistenza diretta del malato". L’accesso al Giardino dei Ricordi è regolato tramite richiesta del medico di medicina generale al punto unico d’accesso di via Lombroso 37. La domanda è poi valutata dall’équipe multidisciplinare del Centro per i disturbi cognitivi e demenze e redatto un piano assistenziale individuale.