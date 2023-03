’Il Giardino delle Voci’ a Sant’Agostino

La splendida cornice della Chiesa monumentale di Sant’Agostino accoglierà domani alle ore 16 la freschezza e la vivacità del coro di voci bianche "Il Giardino delle Voci", che si esibirà in un concerto organizzato con la collaborazione del Circolo degli Amici della Lirica G. Rossini Odv per celebrare l’inizio della primavera. Il coro, diretto dal M°Aldo Cicconofri e accompagnato al pianoforte dal M° Manuel Manieri e alle percussioni dal M°Giuseppe Poderi, si esibirà in arie popolari della tradizione sudamericana ed ebraica come "Un poquito cantas" e "Shalom Alecheim" e gospel ("Swing Low", "O when the saints", "I wanna sing"); non mancheranno canti del repertorio classico come "Dona nobis pacem" da Mozart.

l. d.