Il giochino delle banche Rate tolte per un weekend

"Anche a me è successo di avere le rate del mutuo riaccreditate il 27 giugno, e riaddebitate il 3 luglio. Quattro giorni di presa in giro, altro che aiuti agli alluvionati. E la stessa cosa accadrà con le bollette, perché da mesi nel locale non mi sta arrivando più niente e di sicuro le fatture mi verranno addebitate tutte in una volta a settembre: se questo è un aiuto...". A parlare è Matteo Peverini, titolare del Tappo Matto, in via Belvedere. La sua storia è molto simile a quella raccontata ieri dal collega ristoratore 64enne: "Il mio commercialista – racconta – mi aveva avvertito degli effetti del decreto alluvione, e del fatto che avrei avuto un guadagno di liquidità per le rate sospese che sarebbero poi state recuperate alla fine del piano di ammortamento. Infatti a fine giugno mi sono accorto che avevo soldi in più nel conto. Contatto la banca e mi rispondono – con un’email – che i soldi sarebbero stati riaddebitati il 3 luglio. Ho pensato a un errore e ho telefonato, chiedendo di parlare con la direttrice. Che mi ha confermato tutto, dicendo che siccome non avevano avuto le note attuative per tempo, erano arrivati all’ultimo giorno. E che stavano solo applicando il decreto. In pratica hanno fatto in modo di mettersi in regola con il decreto e poi si sono ripresi tutto. Per carità, io non ho avuto danni seri dall’alluvione, ma penso a chi è davvero in difficoltà. C’è gente che ha avuto i campi allagati, i capannoni inagibili... E’ questo l’aiuto che danno?". C’è poi lo spauracchio delle bollette. "Non so cosa aspettarmi. Qui da mesi non arriva più niente: luce, gas... In un’attività di ristorazione le spese sono alte, tra frigoriferi, piastre e quant’altro. Se le fatture arriveranno tutte insieme, a settembre sarà un bel problema".

ben.i.