Il giorno dei defunti. Alla chiesa del cimitero il vescovo dice messa un anno dopo le scosse

Tanta gente, ieri, al Cimitero centrale di Pesaro per le visite alle tombe dei propri congiunti ma soprattutto per la riapertura della chiesa di San Decenzio chiusa da un anno, esattamente dal 9 novembre 2022 per le scosse di terremoto. Il mercoledì dedicato a tutti i Santi è iniziato con la messa alle 10 e il rosario alle 15, quindi alle 15,30 c’è stata la concelebrazione eucaristica officiata dall’Arcivescovo monsignor Sandro Salvucci insieme a don Giuseppe Fabbrini, parroco di Santa Maria di Loreto, don Michele Rossini parroco moderatore dell’Unità pastorale di San Paolo, San Martino e Torraccia, e padre Marzio Calletti, parroco dei Cappuccini, i cui frati francescani custodiscono la chiesa del cimitero da oltre 100 anni.

"Una gratitudine particolare al Comune di Pesaro – ha puntualizzato monsignor Sandro Salvucci - per la riapertura di questo luogo sacro. Un luogo caro a tutti i pesaresi e non solo che si recano a visitare i loro congiunti. In questo Camposanto c’è questa bella chiesa dedicata a San Decenzio vescovo e San Germano diacono, entrambi martiri e santi che onoriamo in questa giornata in questo luogo benedetto insieme a tutti i Santi. Tutti noi, essendo battezzati, abbiamo il segno della salvezza. Sono giornate importanti il 1° e il 2 novembre ed è bello recarsi al camposanto per pregare e ricordare le persone che ci hanno preceduto e che non dobbiamo dimenticare. La nostra vita è fatta di albe e tramonti e il 1° novembre è una giornata preziosa. Siamo figli di Dio ed in attesa dell’incontro con Cristo ringraziamo tutti i Santi".

"Fin da piccolo - ha ricordato don Michele Rossini - il giorno di Ognissanti, con mio padre, partecipavo alla messa al cimitero, poi ho continuato nel periodo che sono stato segretario dell’Arcivescovo Angelo Bagnasco. I Santi vivono nell’eternità di Dio e sono avvolti da una luce che non finisce: la luce dell’amore. Il ritrovarsi al cimitero accanto ai nostri cari, rende questo momento unico per rinnovare un impegno a costruire qualcosa di buono nel comune cammino verso la santità. I santi sono uomini e donne come noi. Possiamo dire che il Santo è un cristiano riuscito bene. Conoscere i Santi è percepire una grande umanità che li fa sentire come noi. Quindi, mentre oggi ci facciamo gli auguri di buon onomastico, perché ciascuno ha un suo santo protettore, ci facciamo anche gli auguri di un buon cammino verso la santità".

Al termine l’Arcicescovo, i sacerdoti, i diaconi e numerosi fedeli hanno visitato le tombe del cimitero. Il calendario religioso continua anche oggi, giorno dedicato ai Defunti: alle 10.30 santa messa celebrata dall’Arcivescovo con la presenza di autorità civili e militari e deposizione di corona ai caduti; alle 15 rosario e alle 15.30 messa; poi da oggi al 9 novembre Ottavario dei Defunti: tutti i giorni alle 15 rosario e alle 15.30 santa messa.