Il Giorno della Memoria. Donne deportate, il focus

Fano celebra il Giorno della Memoria e la Giornata del Ricordo: non solo cerimonie celebrative ma anche approfondimenti storici grazie alla collaborazione con l’Iscop (Istituto di storia contemporanea). Per entrambe le ricorrenze si terranno sedute straordinarie del consiglio comunale: "In entrambi i casi il consiglio comunale – ha spiegato la presidente Carla Cecchetelli – si terrà nella sala ipogea della Memo e potrà essere seguita da casa in diretta streaming: per il Giorno della Memoria il consiglio comunale si riunirà in seduta straordinaria il 23 gennaio alle 17.30, mentre il 9 febbraio, sempre alla stessa ora, si celebrerà il Giorno del Ricordo. Nel Giorno della Memoria l’attenzione sarà puntata su "La persecuzione e la deportazione delle donne: storiografia, esperienza e memoria".

A parlarne sarà la studiosa della Shoah Marta Baiardi, una delle maggiori esperte della deportazione femminile. "Per molto tempo – ha spiegato il direttore dell’Iscop Marco Labbate – la storiografia della Shoah ha tralasciato di analizzare l’esperienza delle donne deportate e delle persecuzioni subite. Oggi questo tema, grazie anche alla sensibilità maturata con il ‘68, è stato oggetto di studi". "Nell’incontro – hanno chiarito gli organizzatori – si analizzeranno le principali figure di donne memorialiste e di storiche che hanno aiutato a illuminare la tragedia del secolo scorso". La celebrazione della Giorno del Ricordo sarà invece l’occasione per parlare di Trieste nell’immediato dopoguerra con Vanessa Maggi autrice del libro "La città italianissima. Trieste nel dibattito politico del dopoguerra (1945-1954)" (Pacini 2023). Si parlerà degli anni che vanno dal ’45 al ’54 segnati dalle cicatrici della guerra, dalla nascita della Repubblica e dallo scenario internazionale della guerra fredda. Separata dallo Stato italiano e contesa con la confinante repubblica jugoslava, Trieste diventerà ‘la questione’ per eccellenza nel dibattito politico nazionale.

"Non ci limiteremo – ha aggiunto l’assessore alla Memoria, Samuele Mascarin – a delle semplice celebrazioni ma, come sempre avvenuto in questi anni, abbiamo previsto momenti di approfondimento storico che mettiamo a disposizione della comunità e in particolare del mondo della scuola. Sono momenti di condivisione di importanti pagine della storia nazionale ed europea e, ancora oggi, non sempre conosciute nella loro interezza. Negli ultimi 5 anni, compreso il periodo della pandemia, abbiamo organizzato 58 appuntamenti di approfondimento storico tra convegni, seminari, mostre e laboratori con il coinvolgimento di 800 studenti e centinaia di cittadini".

Anna Marchetti