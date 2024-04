"Il giorno migliore?. Sempre “domani”"

Il racconto del suo passato, dei suoi record sportivi e della sua vita da insegnante non è stato un voler celebrare se stesso ma, attraverso la sua narrazione, Ercolessi ci ha voluto lasciare un messaggio che ci aiuterà a “plasmare” il nostro futuro. Ci ha colpito tanto infatti quando ci ha raccontato che si commuove ogni volta che al telegiornale, in questi giorni, vede le immagini delle guerre in Palestina e in Ucraina. Sì commuove perché ha vissuto la guerra sulla sua pelle e conosce la sofferenza e la disperazione che porta con sé. Ci ha spiegato che la scuola e l’istruzione sono degli strumenti indispensabili per formare la nostra coscienza e diventare portatori di pace. Ci ha insegnato che non bisogna mai perdere la voglia di pensare a costruire un futuro migliore! Lui ha cento anni e questa voglia ce l’ha ancora e ne ha dato una testimonianza forte.

Noah Agabiti, Paolo Bernardini, Ludovico Augusto Allori, Diego Bignardi