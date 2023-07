Il giovedì si balla alla Palla Pezzi doc con la Moltedo

Raddoppia "L’estate da Capitale" di Pesaro2024 alla Palla di Pomodoro. Ai "Concerti del lunedì", Comune e Apa Hotels aggiungono altri tre eventi in musica, che si terranno in piazzale della Libertà, alle ore 21,15, per tre giovedì consecutivi: 20, 27 luglio e 3 agosto. Protagonista sarà la Aldemaro Moltedo Jazz Band (foto) e i pezzi ‘evergreen’ più amati del panorama americano e italiano.

Sul palco, il 20 e 27 luglio e il 3 agosto, salirà la Moltedo Jazz Band, guidata da Aldemaro Moltedo (pianoforte e voce) e composta da musicisti di fama nazionale e internazionale nel campo del jazz: Fabio Petretti al sax ed arrangiamenti, Massimo Morganti al trombone, Riccardo Catria, musicista emergente dell’Umbria Jazz, alla tromba; Paolo Ghetti, pietra miliare del jazz italiano, al contrabbasso; Massimo Manzi, conosciutissimo jazzista italiano, alla batteria; Paola Lorenzi, vocalist che vanta collaborazioni con tantissimi artisti italiani, Anna Ghetti, cantante emergente dalle grandi capacità.

"Altri tre eventi importanti che rafforzano l’offerta turistica dell’estate e rendono la vacanza dei nostri ospiti ancora più gradevole – commenta il presidente di Apa Hotels Paolo Costantini – Comune ed Apa stanno facendo sinergia per realizzare iniziative di qualità. E dopo la rassegna dei concerti del lunedì (13 appuntamenti musicali dal 19 giugno al 4 settembre), siamo riusciti ad organizzare una mini-rassegna insieme all’apprezzata Aldemaro Moltedo Jazz Band in uno dei periodi clou della stagione".

"Si rafforza ulteriormente la collaborazione con Apa Hotels – spiega il vice sindaco Daniele Vimini -, in particolare per la programmazione degli eventi estivi (dal martedì in Baia Flaminia, alla "Notte delle Candele" del 10 agosto) che hanno il loro clou nei momenti musicali di piazzale della Libertà. I "Concerti del Lunedì" stanno andando fortissimo: ogni volta fanno il "tutto esaurito" di pubblico e sono tra i più amati elementi d’accoglienza dell’"Estate da Capitale" di Pesaro2024. Uniscono i pesaresi ai cittadini "temporanei", i turisti che solitamente raggiungono la città, proprio di lunedì. A loro, così come ai residenti, offriamo questa ulteriore proposta che non potrà non piacere per la qualità artistica dei musicisti, diretti dal maestro Manzi (tra i migliori batteristi al mondo) e per i brani che proporranno".

Luigi Diotalevi