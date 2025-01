Il Giro d’Italia femminile attraverserà la provincia

La Corsa Rosa al femminile passerà nella nostra provincia. E con ben due tappe. E che tappe. Innanzitutto le date: la carovana transiterà in provincia l’11 e 12 luglio con due passaggi più che suggestivi. Il primo, l’11 luglio, partirà dalle capitali romagnole del ciclismo per approdare a cavallo tra valle del Metauro e Cesano. La tappa in questione è da Bellaria Igea Marina a Orciano di Terre Roveresche. Da Saludecio le ragazze voleranno attraverso i comuni pesaresi e urbinati, a cominciare da Montecchio di Vallefoglia per poi salire e scendere nel meraviglioso entroterra.

La tappa toccherà, tra gli altri, Monteciccardo e poi la vetta del Beato Sante, strade suggestive anche per l’esercito di ciclisti che ogni giorno affollano questi tornanti, dal carattere storico e, nel caso del Beato Sante, pure sacro. Quindi via verso Saltara e Calcinelli per poi approdare alle Terre Roveresche, e nella fattispecie ad Orciano, dove è previsto il traguardo dopo una bellissima galoppata attraverso i colli. Ancor più suggestiva è la tappa successiva, la settima, da Fermignano al Monte Nerone.

Chi se ne intende di strade e pedale, capirà bene la suggestione di questo percorso, per un totale di 157 chilometri su e giù per le montagne. Prima tappa dopo la partenza è Urbania con uno dei punti più suggestivi che è Moria, con i suoi tortuosi tornanti, roba da leccarsi i baffi per gli intenditori. Quindi Chiaserna e Passo La Croce, con sconfinamento in Umbria, a Isola Fossara, e rientro attraverso il valico di Fonte Avellana con approdo a Frontone e Cagli e il gran finale da Piobbico al monte Nerone, via Pian di Trebbio. Giornate uniche, quelle dell’11 e 12 luglio. Da segnarsi sull’agenda.