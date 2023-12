Il Giro donne a Urbino e Frontone: "La provincia sotto i riflettori"

Il Giro Women, 35esima edizione del Giro d’Italia femminile del 2024 attraverserà anche la nostra provincia. Due in particolare i centri scelti dagli organizzatori (Rcs Sport): Urbino e Frontone. Un evento, anche mediatico, sicuramente utile per far conoscere e apprezzare il territorio. La corsa ciclistica partirà da Brescia il 7 luglio e dopo 8 tappe e un percorso di 858,6 chilometri (5 le regioni attraversate) e quasi 12mila metri di dislivello si concluderà il 14 luglio a l’Aquila. La città ducale sarà sede della quarta tappa il 10 luglio del segmento Imola –Urbino di 131 chilometri. La carovana poi si trasferirà il giorno dopo a Frontone per il via della quinta tappa che dopo 111 chilometri avrà il traguardo a Foligno. "Grande soddisfazione per Frontone, per le aree interne e per tutta la regione Marche.- sottolinea il sindaco Daniele Tagnani.- Torna a Frontone un’iniziativa di livello e in assoluta crescita, che vede le donne protagoniste sulle due ruote. Sarà un’occasione per promuovere il territorio tutto che da tempo punta sul ciclismo e ne fa un baluardo di promozione turistica". "A Frontone- aggiunge il primo cittadino- infatti passa la ciclovia delle aree interne, inserita nel contesto delle Alte Marche, con numerose ciclovie a pettine che la attraversano. Continuiamo ad investire con forza e convinzione, con la consapevolezza che questo giro d’Italia femminile sarà un vero e proprio volano per il territorio". La tappa che partirà da Frontone è considerata adatta per le velociste, 111 chilometri per 700 metri di dislivello, attraverso l’Appennino toccando Pergola e Sassoferrato con il passaggio nella Via Flaminia a lambire Scheggia, Sigilli, Costacciaro, Gualdo Tadino, Gaifana, Nocera Umbria con un finale molto veloce fino al traguardo di Foligno. Il Giro d’Italia Femminile 2014 è stato presentato l’altro ieri al Grattacielo Pirelli, storica sede della Regione Lombardia. Il Giro d’Italia Women, insieme al Giro d’Italia e al Giro Next Gen, sosterrà Scarpetta Rossa, che diventa Charity Partner delle tre manifestazioni. L’Associazione è in prima linea per combattere la piaga sociale della violenza contro le donne. La tappa che si concluderà a Urbino è considerata tra le più impegnative del Giro e molto probabilmente all’arrivo ci sarà selezione. Oltre Urbino e Frontone, la corsa toccherà diversi centri del territorio della Provincia di Pesaro-Urbino. Sono annunciate al via squadre agguerrite e le miglior atlete del ciclismo internazionale.

Amedeo Pisciolini