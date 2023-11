Il giudice Di Patria nominato presidente del tribunale di Forlì

Massimo Di Patria, giudice, per venti anni a capo di delicate indagini all’interno del tribunale di Pesaro, da ieri è il nuovo presidente del tribunale di Forlì. Di Patria aveva lasciato la Procura di Pesaro nel 2012 per passare alla procura di Rimini, dopodiché è stato nominato presidente del tribunale di Urbino.

Tra le tante ipotesi che si erano fatte negli ultimi mesi anche quella di un suo possibile ritorno, con il ruolo di presidente del tribunale, in piazzale Carducci. E per questo possibile incarico aveva non pochi sostenitori in città. La nomina di presidente del tribunale di Forlì è stata resa nota nella giornata di ieri quando la quinta sezione del consiglio superiore della magistratura ha ufficializzato l’incarico. Tutto questo in attesa dei possibili movimenti che vengono dati anche all’interno della procura cittadina a breve scadenza.