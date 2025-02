Il glossario per melomani con la guida di Emilio Sala

Oggi alle ore 17 il ciclo delle Conversazioni letterario-musicali curato dal corso di Storia della musica del Conservatorio Rossini (sala dei Marmi a Palazzo Olivieri), prosegue con la presentazione di un singolare glossario: Opera, neutro plurale. Glossario per melomani del XXI secolo di Emilio Sala. Musicologo, membro del board dell’Edizione critica delle opere di Giuseppe Verdi, del Comitato scientifico della Fondazione Rossini e dell’Edizione nazionale Giacomo Puccini, Emilio Sala converserà con Silvia Del Zoppo, docente di storia della musica del Conservatorio Rossini. Opera è un percorso libero e aperto con 80 voci che possono essere consultate come un repertorio o lette come un romanzo.