"Il gol decisivo nato da un fallo non fischiato"

Delusione e rabbia. Il nuovo allenatore della Vis Stellone si presenta in sala stampa dopo una partita che lo ha soddisfatto sul piano del gioco, meno su quello del risultato. Il tecnico comincia dall’ultimo episodio, dal gol del Rimini in pieno recupero: "Su quell’azione c’era un fallo netto su Mattioli, paghiamo un errore arbitrale determinante, ci dispiace perdere dopo una prestazione dove abbiamo subito pochissimo, solo una traversa nel primo tempo, rischiando anzi noi di vincere con quel tiro di Di Paola stampatosi sul palo. Faccio i complimenti ai ragazzi, siamo vivi e lo abbiamo dimostrato, abbiamo rischiato poco contro una squadra forte. Bene la prestazione, meno il risultato. Mi dispiace per la squadra, per i tifosi che erano venuti in tanti a sostenerci, per la società. Ma se la Vis è quella che ho visto oggi, oltre che soddisfatto dell’atteggiamento che abbiamo avuto, sono anche fiducioso per il futuro".

E a chi gli fa notare che si tratta dell’ennesimo gol subìto nel finale dai biancorossi, il tecnico chiarisce: "Io non so cosa sia successo fino ad ora e perché la squadra abbia preso gol nel finale, so solo che oggi i ragazzi non hanno colpe sul gol perché, ripeto, l’azione era viziata da un chiaro e decisivo errore arbitrale. Ma nel calcio un fallo non fischiato ci può stare, però non possiamo parlare di errore nostro. La sensazione che avevo dal campo è che stavamo provando a vincere fino all’ultimo. Peccato perché, al di là della classifica, infatti cambia poco avere un punto in meno o in più, meritavano di più".

Tra gli ospiti si ha la consapevolezza dell’impresa: "Partita da cardiopalma – dice Ubaldi – la traversa di Di Paola poteva compromettere il risultato, mentre nel primo tempo meritavamo il gol. Nella ripresa siamo un po’ calati, andando in difficoltà nelle seconde palle per la feroce aggressione della Vis, ma ci prendiamo un grande risultato per noi e per la città, ottenuto contro una squadra che non era affatto semplice affrontare oggi".